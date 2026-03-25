İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri aracı takibe aldılar. Takip sırasında kuralları hiçe sayan sürücü, İnegöl-Alanyurt yolunda durduruldu. Durdurulan sürücü, ekiplere aracı kullanmadığını iddia ederek işlemleri reddetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplere de zor anlar yaşatan sürücü, alkolmetre testini reddetti. Sürücüye alkolmetre testini reddetmekten 150 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Kaynak: Mehmet Sevinç