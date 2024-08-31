Bahçelievler Belediyesi tarafından 19. Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri düzenlendi. Pehlivanların kıyasıya mücadelesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 19. Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri düzenlendi. Bahçelievler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü’ndeki güreş çayırında düzenlenen yarışma, “Pehlivanlar Bahçelievler’de kol bağlıyor” sloganıyla gerçekleşti. Müsabakaya katılan 632 pehlivan kıyasıya mücadele etti. Kispet giyen pehlivanların, finale yükselme mücadelesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel yarışamaya, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Kırkpınar Güreşleri’nde birincilik elde ederek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, Ali Gürbüz ve İsmail Balaban ile Türkiye’nin en genç pehlivanı Yıldıray Pala katıldı.

“Sporun her dalı güzel ama yağlı güreşler bizim ata sporumuz”

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “32 tane başpehlivan var. Her boydan 632 güreşçimiz katıldı. 19’uncusunu yapıyoruz, aralıklarla düzenlendi. Geçen sene tekrar başladık. Tabi Kırkpınar kadar olamayız ama kendi çapımızda tüm başpehlivanları çağırdık. Güzel bir yarışma olacak. 1 kilometrelik kortejimizle, mehteran önümüzde bizde güreşçilerimizle gidince özellikle çocuklar ve gençlerin hoşlarına gidiyor. Sporun her dalı güzel ama yağlı güreşler bizim ata sporumuz” dedi.