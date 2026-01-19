Meteoroloji ve Valilik uyarıları sonrası İstanbul genelinde beklenen kar yağışı gerçekleşti. İstanbullular bu sabah karlı bir manzaraya uyandı. Kar yağışı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Bahçelievler Belediyesi, karın etkisini göstermesiyle birlikte ekiplerini sahaya yönlendirdi. Vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması ve ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçede 7/24 esasına göre çalışmalar sürdürülüyor. Bahçelievler Belediyesi karla mücadele ekipleri; ana arterler, ara sokaklar, okul ve hastane çevreleri başta olmak üzere ilçenin tüm noktalarında yol tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Zor hava şartlarında sahada bulunan vatandaşlara ise sıcak çorba ikramı yapılarak destek sağlanıyor. Muhtemel acil durumlara anında müdahale edebilmek amacıyla oluşturulan kriz merkezi, sahadaki ekiplerle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda sokak hayvanları için mama ve su bırakma çalışmaları devam ederken, parklar ve ağaçlık alanlarda da muhtelem risklere karşı ekipler teyakkuz halinde bulunuyor.

Bin 500 personel, 130 araç görev başında

Kar hazırlıklarını sahada inceleyen Dr. Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Meteoroloji ve Valiliğimizin uyarısıyla İstanbul'da kar yağışı bekleniyordu ve beklenen yağış gerçekleşti. Bahçelievler Belediyesi olarak hazırlıklarımızı önceden tamamlamıştık, bugün itibarıyla sahada aktif şekilde faaliyete geçtik. 1500 kişilik ekibimiz ve yaklaşık 130 aracımızla; ikram araçlarımızdan greyderlere, kepçelerden çekicilere kadar tüm ekipmanlarımız komşularımızın hizmetinde. Yolda kalabilecek vatandaşlarımız için gerekli tüm önlemleri aldık. Sokak hayvanlarımızı da unutmadık; mama ve su bırakma çalışmalarımız sürüyor. Bahçelievlerli komşularımız müsterih olsun. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 7/24 hizmet veren 444 0 311 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirler. Temennimiz, felakete dönüşmeden ve trafik aksaklıkları yaşanmadan keyifli bir kar yağışı yaşanmasıdır.'