Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Fotoğraf Teknikleri dersi kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel fotoğraf sergisini açtı. Serginin bu yılki teması 'Kimlik' olarak belirlendi.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden toplam 45 öğrencinin katılımıyla hazırlanan sergide, klasik fotoğraf tekniklerinin yanı sıra yapay zeka destekli görsel çalışmalara da yer verildi. Sergi, fotoğrafın geleneksel üretim pratikleri ile güncel dijital teknolojiler arasındaki ilişkiyi dijital ve fiziksel görseller üzerinden işledi.

Serginin yürütücülüğünü üstlenen Öğretim Görevlisi Ersin Berk, fotoğraf üretiminde yaşanan teknolojik dönüşüme dikkat çekti. Yapay zeka destekli üretim süreçlerinin fotoğraf alanında yeni ifade biçimleri oluşturduğunu kaydeden Berk, bu sürecin eleştirel bir çerçevede ele alınması gerektiğini ifade etti.