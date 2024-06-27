Bahçelievler’de kısmen çöken 7 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı.

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 7 katlı binada sabaha karşı çökme meydana gelmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Olayın ardından bölgede incelemelerde bulunan yetkililer, 1980 yılında yapılan ve 1994 yılında kaçak 3 kat çıkılan binanın tamamen yıkılmasına karar verdi. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, binanın kontrollü yıkımına başladı. Sokak çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, iş makineleri binanın çevresinde yıkım çalışmaları yaptı.

Ekiplerin olay yerindeki yıkım çalışması devam ediyor.