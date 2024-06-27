Geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştirerek Başkanlığa Sabri Şen’in getirilmesinin ardından dernek yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu görev dağılımının da belirlendiği toplantı sonrası alınan kararlarla ilgili açıklama yapıldı. Yönetim Kurulu adına İnegöl Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, İnşaat Mühendisi Alihan Gülerer, gayrimenkuldeki gelir vergisi düzenlemesine ilişkin hükümet tarafından yapılacak adımları yakından takip ettiklerini, ancak uygulamanın ortaya çıkaracağı sonucu görmek için öncelikli olarak bir pilot bölge seçilerek denenmesi gerektiğini söyledi.

Gülerer açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Sektörümüzle ilgili ticari ortamın zayıf olduğu bu dönemde yeni bir konu başlığını önümüzde bulmaktayız. Gündeme tekrar baktığımızda gayrimenkuldeki gelir vergisi düzenleme programını görüyoruz. Bu programın alt başlıkları satış anında eksper zorunluğu ve 5 yıl sonra mülkün gelir vergisinden muafiyetinin kaldırılması. Bu 2 ana başlığın oluşturabileceği mağduriyet ve avantajları inceleyebiliriz. Eksper zorunluluğu süreci 2017’den beri daima gündemde olan bu süreç, zemin fikri olarak tapudaki satış bedellerin en doğruya yakın olmasını hedefleyen bir durum. En doğruya yakın olan bu bedeli eksperin beyan edip sonrasındaki tapudaki satış bedelinin %4’ü kadar tapu harcı olduğu için devlet için bu bedelin en doğru rakamlara ulaşılacağı inanılıyor. Ve tüm gayrimenkul geliştiricileri Tapu Harcının %1’e düşürüldüğünde bile doğru bedelden beyan edildiğinde daha fazla bir tapu harcı çıktığını öngörüyor. Devletin kasasına doğru ve yüksek kazançların girmesi bizleri her zaman mutlu etmiştir. Fakat bu işleyişin şahsımca en önce pilot bölgede denenmesi gerekir” dedi.

“YÜKÜ 3 EKSPERE YÜKLEMEK YANLIŞ”

İnegöl’de SPK onaylı 3 tane gayrimenkul eksperinin olduğunu söyleyen Gülerer, “Diğerleri Bursa’da ikamet eden eksper arkadaşlarımız, İnegöl’e tam anlamıyla fiyatlama konusunda Emlak danışmanı olarak bize danışıyorlar. İnegöl’de tüm bu yükü 3 eksper arkadaşa yüklemek, uygulamadaki süreci inanılmaz bir zorluğa ve zaman kıtlığına doğru iter. Gayrimenkuldeki gayri resmi ticareti sıfıra indirmeye hedefleyen program, hedef olarak bizleri sevindirse de, oluşturabileceği mağduriyetler herkesin kafasını karıştırmakta. Geçen sene rayiç bedelden 200 bin TL resmi satış gösterilen bir tapunun eksper zorunluluğundan sonra 1 milyon 500 bin TL’den satış işlemi gerçekleştiğinde bu durum ciddi gelir vergilerine sebep olacaktır. Ömründe bir veya iki defa tapuda satış yapmış olan vatandaşların bu kadar ince ayrıntıları bilmeleri çok mümkün olmamaktadır. O yüzden belli başlı hamleler, kanunlar gelecekse de geleceği tarihin geçmişindeki işlemleri muaf tutmalıdır” diye konuştu.

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Gülerer, “Gelir vergisi muafiyeti ise program olarak değiştirildiğin de kesinlikle fiyatlara artış olarak etkileyecektir. Çünkü herhangi bir ölçüte şahit olmayan yatırımcı, kendini koruma altına almak adına ödeyeceğini düşündüğünü gelir vergisini gayrimenkul fiyatına ek olarak yansıtmak isteyecektir. Bu durumda alıcıyı naklen ilgilendirmektedir. Sonuç olarak işleyişi anlamak ve idrak etmek söz konusu para olduğunda alıcı ve satıcı tarafından tekrar tekrar düşünülecektir. Satıcı taraf oluşabilecek masraf ve ek vergileri gayrimenkulünü yansıtmak isteyeceği için bu durumda mülklerdeki artışı etkileyecektir. Durağan bir piyasada bu tarz hamleleri yapmak alışverişi daha da zorlaştıracağına inanmaktayım. Dolayısı ile bu konudaki düzenlemelerin daha dengeli bir zamanda planlanarak yürürlüğe girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fakat devletimizin gayri resmi bedellerle gayrimenkul ticarini bitirmek üzere olan tüm hamlelerin yanında olduğumuzu da eklemek istiyorum.”

İMDER’DEN 3 YENİ KOMİSYON

“Yönetim kurulu olarak aşağıdaki 3 komisyon kurulmasına 13.06.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında karar vermiş ve komisyonlar içerisinde dengeli bir şekilde görev dağılımı gerçekleştirilmiştir. 1-Kentsel dönüşüm ve Şehircilik. 2-Üyelik İlişkileri. 3-Finans ve Muhasebe. Derneğimiz şehirde bir şehirleşmenin öncülüğü olan müteahhitlik sektörü için önümüzdeki süreçte de tüm gayretiyle hakkı vermeye ve değer üretmeye devam edecektir” dedi.