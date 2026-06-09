İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Birlikte Ayağa Kalktık Geleceğe Yürüyoruz' projesi kapsamında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine ziyaret gerçekleştirildi. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Pazarcık ilçesiyle eşleştirilen Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sürecinde gönüllü öğretmenleriyle bölgede aşevleri ve yardım dağıtım çalışmalarına destek verdi. Proje kapsamında Pazarcık ilçesini yeniden ziyaret eden eğitim yöneticileri ve öğretmenler okullarda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İstanbul Bahçelievler İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Karabulut ve Pazarcık İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Kara; Evri Osman Gazi İlkokulu ve Ortaokulu, Evri Pınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulu, Çiğdemtepe İlkokulu ve Ortaokulu, Salmanlı İlkokulunu ziyaret ederek; 475 öğrenciye kırtasiye malzemesi, ikramlık, top, akıl ve zeka oyunları gibi çeşitli hediyeler dağıttı. Okul ziyaretlerinin ardından Bahçelievler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerden oluşan Ders Arası Tiyatro ekibi tarafından YAPAY ZEK-Aİ tiyatrosu iki farklı sahnede izleyici ile buluştu.

Aynı gün iki kez sahne alan YAPAY ZEK-Aİ Pazarcık Belediyesi Konferans Salonu ve Onikişubat 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda izleyici ile buluşan tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı.