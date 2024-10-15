‘Bahri Dinar Gazetecilik Ödüllerinin sahipleri 18 Ekim’de ödülleri ile buluşuyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Merhum Bahri Dinar anısına Trakya Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen Gazetecilik Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu!

Başarılı gazetecilere ödülleri 18 Ekim Cuma günü verilecek.

Saat 18.30-20.30 arası Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek ödül töreninde ödül alacak gazeteciler şöyle;

ÖDÜL ALANLAR

1-GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

2024

Işık Burcu Koç

CİĞERCİ BAHRİ DİNAR ÖZEL ÖDÜLÜ

2- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

2024

HABER DALI BİRİNCİSİ

Erkan Ekşi

3- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

2024

HABER DALI İKİNCİSİ

Seyide Esen

4- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

2024

HABER DALI ÜÇÜNCÜSÜ

Efecan Hıdır

5- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

2024

SAYFA DÜZENİ DALI BİRİNCİSİ

Oya Orhan

(HABER TRAK GAZETESİ)

6- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

2024

SAYFA DÜZENİ DALI İKİNCİSİ

Gülşah Esmer

(EDİRNENİN SESİ GAZETESİ)

7- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

2024

SAYFA DÜZENİ DALI ÜÇÜNCÜSÜ

Tevfik İşçi

(LÜLEBURGAZ GÖRÜNÜM GAZETESİ)

8- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

2024

HABER FOTO DALI BİRİNCİSİ

Anıl Zengin

9- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

2024

MANSİYON ÖDÜLÜ

Ergin Yıldız (YENİGÜN GAZETESİ)

Özgür Orhan (YENİGÜN GAZETESİ)

Selman Eski (YENİGÜN GAZETESİ)

Kerem Filiz (EDİRNE TV)

Serhat Yeşilipek (HABERTRAK GAZETESİ)

Fikri Yalın (VATANDAŞ GAZETESİ)

Gülsevin Kuzu (MARMARA GAZETESİ)

Hakan Karaca (HABERTRAK GAZETESİ)