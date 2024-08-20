Hangi Ülkenin: Hindistan
Kuruluş Tarihi: 29 Kasım 1945
Kurucusu: Jamnalal Bajaj
Ana Merkezi: Pune, Hindistan
Önemli Kişiler: Rahul Bajaj (Başkan), Rajiv Bajaj (İcra Kurulu Başkanı)
Alan: Otomotiv
Ürün: Motosikletler, üç tekerlekli taşıtlar ve otomobiller
Çalışan Sayısı: 9.119
Resmi Sitesi: http://www.bajajauto.com/
Bajaj Hakkında Bilgi
Bajaj markası 1945 yılında Jamnalal Bajaj tarafından Hindistan’da kurulmuştur. 2 tekerlekli motosiklet, 3 tekerlekli motosiklet, scooter ve 3 tekerlekli çekçek adı verilen araçlar üretip satmaktadır. Bajaj markası, Bajaj Grubunun bir parçasıdır. Bajaj markası dünya üzerindeki en büyük 6. motor üreten markadır. Hindistan’da ise en büyük 2. motor üretici markadır. Bajaj bunun dışında 3 tekerlekli motor üretiminde dünyada 3. sırada bulunmaktadır.
Bajaj Modelleri
Motosiklet Modelleri
- Avenger 220 Cruise Desert Gold Edition
- Avenger 220 Cruise
- Avenger 220 Street
- Avenger 150 Street
- CT100
- CT100B
- Dominar 400
- Discover 125
- Platina Comfortec
- Pulsar 135LS
- Pulsar 150
- Pulsar 180
- Pulsar 220F
- Pulsar AS150
- Pulsar NS200
- Pulsar AS200
- Pulsar RS200
- V15
- V12
Üç Tekerlekli
- RE Compact
- RE Compact 4S
- RE Optima
- RE Maxima
Düşük maliyetli araba
- Bajaj Qute
Üretimi Duran Modeller
Scooter
- Bajaj 150
- Bajaj Bravo
- Bajaj Chetak
- Bajaj Chetak 99
- Bajaj Chetak 4s
- Bajaj Cub
- Bajaj Classic
- Bajaj Kristal
- Bajaj Legend
- Bajaj M50
- Bajaj M80
- Bajaj Priya
- Bajaj Rave
- Bajaj Sunny
- Bajaj Stride
- Bajaj Saffire
- Bajaj Spirit
- Bajaj Super
- Bajaj Super Excel
- Bajaj Super 99
- Bajaj Wave
Motosikletler
- Bajaj Kawasaki 4S Champion 100
- Bajaj Kawasaki Aspire 110
- Bajaj Kawasaki Boxer 100
- Bajaj Kawasaki Boxer AT 100
- Bajaj Kawasaki Boxer AR 100
- Bajaj Kawasaki Boxer CT 100
- Bajaj Kawasaki Caliber 110
- Bajaj Kawasaki Caliber 115
- Bajaj Kawasaki Caliber Croma 110
- Bajaj Kawasaki Eliminator 175
- Bajaj Kawasaki KB100
- Bajaj Kawasaki KB125
- Bajaj Kawasaki Wind 125
- Bajaj Avenger 180
- Bajaj Avenger 200
- Bajaj Byk 100
- Bajaj Boxer BM150
- Bajaj Discover 100
- Bajaj Discover 110
- Bajaj Discover 135
- Bajaj Discover 150
- Bajaj Discover 100M
- Bajaj Discover 100T
- Bajaj Discover 125M
- Bajaj Discover 125T
- Bajaj Discover 125ST
- Bajaj Discover 150S
- Bajaj Discover 150F
- Bajaj Platina 100
- Bajaj Platina 125
- Bajaj Pulsar 150
- Bajaj Pulsar 200
- Bajaj Pulsar 220
- Bajaj Pulsar 220S
- Bajaj Prowler RR125
- Bajaj SX Enduro 100
- Bajaj XCD 125
- Bajaj XCD 135
Bajaj Hangi Ülkenin Vasıta Markası? Adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi siz değerli okuyucularımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız.