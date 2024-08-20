Hangi Ülkenin: Hindistan

Kuruluş Tarihi: 29 Kasım 1945

Kurucusu: Jamnalal Bajaj

Ana Merkezi: Pune, Hindistan

Önemli Kişiler: Rahul Bajaj (Başkan), Rajiv Bajaj (İcra Kurulu Başkanı)

Alan: Otomotiv

Ürün: Motosikletler, üç tekerlekli taşıtlar ve otomobiller

Çalışan Sayısı: 9.119

Resmi Sitesi: http://www.bajajauto.com/

Bajaj Hakkında Bilgi

Bajaj markası 1945 yılında Jamnalal Bajaj tarafından Hindistan’da kurulmuştur. 2 tekerlekli motosiklet, 3 tekerlekli motosiklet, scooter ve 3 tekerlekli çekçek adı verilen araçlar üretip satmaktadır. Bajaj markası, Bajaj Grubunun bir parçasıdır. Bajaj markası dünya üzerindeki en büyük 6. motor üreten markadır. Hindistan’da ise en büyük 2. motor üretici markadır. Bajaj bunun dışında 3 tekerlekli motor üretiminde dünyada 3. sırada bulunmaktadır.

Bajaj Modelleri

Motosiklet Modelleri

Avenger 220 Cruise Desert Gold Edition

Avenger 220 Cruise

Avenger 220 Street

Avenger 150 Street

CT100

CT100B

Dominar 400

Discover 125

Platina Comfortec

Pulsar 135LS

Pulsar 150

Pulsar 180

Pulsar 220F

Pulsar AS150

Pulsar NS200

Pulsar AS200

Pulsar RS200

V15

V12

Üç Tekerlekli

RE Compact

RE Compact 4S

RE Optima

RE Maxima

Düşük maliyetli araba

Bajaj Qute

Üretimi Duran Modeller

Scooter

Bajaj 150

Bajaj Bravo

Bajaj Chetak

Bajaj Chetak 99

Bajaj Chetak 4s

Bajaj Cub

Bajaj Classic

Bajaj Kristal

Bajaj Legend

Bajaj M50

Bajaj M80

Bajaj Priya

Bajaj Rave

Bajaj Sunny

Bajaj Stride

Bajaj Saffire

Bajaj Spirit

Bajaj Super

Bajaj Super Excel

Bajaj Super 99

Bajaj Wave

Motosikletler

Bajaj Kawasaki 4S Champion 100

Bajaj Kawasaki Aspire 110

Bajaj Kawasaki Boxer 100

Bajaj Kawasaki Boxer AT 100

Bajaj Kawasaki Boxer AR 100

Bajaj Kawasaki Boxer CT 100

Bajaj Kawasaki Caliber 110

Bajaj Kawasaki Caliber 115

Bajaj Kawasaki Caliber Croma 110

Bajaj Kawasaki Eliminator 175

Bajaj Kawasaki KB100

Bajaj Kawasaki KB125

Bajaj Kawasaki Wind 125

Bajaj Avenger 180

Bajaj Avenger 200

Bajaj Byk 100

Bajaj Boxer BM150

Bajaj Discover 100

Bajaj Discover 110

Bajaj Discover 135

Bajaj Discover 150

Bajaj Discover 100M

Bajaj Discover 100T

Bajaj Discover 125M

Bajaj Discover 125T

Bajaj Discover 125ST

Bajaj Discover 150S

Bajaj Discover 150F

Bajaj Platina 100

Bajaj Platina 125

Bajaj Pulsar 150

Bajaj Pulsar 200

Bajaj Pulsar 220

Bajaj Pulsar 220S

Bajaj Prowler RR125

Bajaj SX Enduro 100

Bajaj XCD 125

Bajaj XCD 135

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