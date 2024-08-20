Hangi Ülkenin: Brunei

Nüfus: 27,285 (şehir) , 74,700 (kent)

Nüfus Yoğunluğu: 272 km2

Resmi Sitesi: municipal-bsb.gov.bn

Bandar Seri Begavan Hakkında Bilgi

Bandar Ser, Begavan şehri, Brunei Sultanlığı’nın başkentidir. Şehir nüfusu yirmi yedi bin iki yüz seksen beş iken kent nüfusu yetmiş dört bin yedi yüzdür. Nüfus yoğunluğu iki yüz yetmiş iki kilometre karedir. Önemli bir mobilya, tekstil, kereste merkezi olan bu şehrin önemli eserleri arasında Kraliyet Sarayı, Sultan Ömer Ali Seyfeddin Camii, Malay Teknoloji Müzesi ve Brunei Tarih Merkezi yer alır. Resmi sitesine municipal-bsb.gov.bn adresinden ulaşmanız mümkündür.

Bandar Seri Begavan Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Bandar Seri Begavan Brunei’nin başkentidir.

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