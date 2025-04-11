Balıkesir, Kırklareli, Edirne, Manisa, Çanakkale, Yalova, Antalya ve Kütahya illerinin şampiyon okullarıyla kıyasıya yarışan okul , Bölge finallerini müthiş bir performansla kazanarak 03-07 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'nde yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Tarihi başarının arkasında satranç sporcuları Ertuğrul Cengiz, Zeynep Sönmez, Serdar Kağan Sevinç, Ali Aras Metinbaş, Zeynep Çınartaş, Batu Kuzgunkaya ve okul müdürü Orhan Erdoğan ile yönetim ekibi ve öğretmenler yer aldı. İnegöl satranç tarihinde bir ilki gerçekleştiren öğrenciler, okulun gururu olarak Türkiye Şampiyonası'na favori olarak katılmaya hazırlanıyor.