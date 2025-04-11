Başkan Bozbey sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bursaspor taraftarlarının da maçta takımlarını yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Bu hafta sonu, Bursasporumuz Balıkesir’de Artvin Hopaspor ile karşılaşacak. Kentine ve kulübüne sevdalı binlerce yürekle birlikte tribünde olacak, inanıyorum ki karşılaşmayı kazanarak şampiyonluğu ilan edecek ve yeniden Süper Lig yürüyüşümüze aynı birliktelikle devam edeceğiz.

Adını duyunca gözleri dolan, yüreği titreyen bu kent için; haydi Şampiyon!

Güzel günler göreceğiz, güneşli günler!" dedi.