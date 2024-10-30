Bayraktar, ocak ayında tüketim miktarı aynı olanların aynı faturayı alacağını belirtti. Bir süredir gündemde olan elektrik ve doğal gaza ocak ayında zam yapılacağına dair spekülasyonların asılsız olduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar, bu konuda herhangi bir gündemlerinin olmadığını vurguladı. Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) düzenlemesinin yüksek tüketim grubuna yönelik olduğunu belirterek, bu grubun maliyetlerinin yansıtılacağını aktardı. Ekim ayının ilk haftasında yaptığı bir açıklamada ise, "Elektrik ve doğal gaza üç ay zam yapılmayacak" ifadesini kullanmıştı.