Etkinlikte esnaf, sanatkâr, kooperatif ve sanayicilerle bir araya gelen Bolat, ahilik geleneğinin günümüzde de yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Bakan Bolat, kutlamalar kapsamında Kırşehir’deki esnaf ve sanatkârlara yönelik 100 milyon TL’lik finansal desteğin, TESKOMB kefaletiyle Halkbank üzerinden sağlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetin esnaf ve sanatkârların korunması ve güçlendirilmesine özel önem verdiğini vurgulayan Bolat, 23 yıllık süreçte bu doğrultuda birçok destek ve tedbirin hayata geçirildiğini hatırlattı. Etkinlikte ayrıca ustalık, kalfalık ve çıraklık belgesi almaya hak kazanan esnafa beratları takdim edildi. Bolat, Ahilik Haftası’nı kutlayarak esnafa işlerinde hayır ve bereket dileklerinde bulundu.