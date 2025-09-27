Esenyurt Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kadın Sanat Merkezi, 32 farklı branşta 1264 kursiyere kapılarını açtı. Sanatın farklı alanlarında eğitimlerin verildiği merkez, kadınların sosyalleşip üretim yapabilecekleri bir buluşma noktası olacak.

Esenyurt Belediyesi, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve sanatsal üretimlerini desteklemek amacıyla kurduğu Kadın Sanat Merkezi’nde dersleri başlattı. Yaklaşık 1500 kişilik kapasiteye sahip merkezde şu anda 32 farklı branşta 1264 kursiyere eğitim verilmesi planlanıyor.

Merkezde Hüsn-i Hat, Tezhip, Ebru, Çini, Seramik-Çömlek, Fotoğrafçılık, Piyano, Keman ve Gitar gibi birçok alanda dersler veriliyor. Kadınlar, hem sanatsal üretimlerini geliştirme hem de sosyalleşme fırsatı buluyor.

Kadın Sanat Merkezi’nde ayrıca kursiyerlerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri çocuk dostu bir alan da bulunuyor. Bu sayede kadınlar kendilerine zaman ayırırken çocuklar da güvenli bir ortamda eğitim alabiliyor.

Kadınların kendilerini ifade edebilmelerini, üretim yapmalarını ve sosyalleşmelerini amaçlayan merkez, aynı zamanda birlikte üretmenin ve paylaşmanın adresi olacak.

Kayıt yaptırmak isteyenler, Esenyurt Belediyesi ile iletişime geçebilir ya da eski belediye binasının alt katında bulunan kayıt ofisine başvuru yapabilir.