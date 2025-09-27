Bursa’ya 6 hekimli yeni Aile Sağlığı Merkezi açılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından binası alınan, tadilat ve kullanım alanları tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi (ASM), yakın zamanda Demirtaş Sakarya mahallesine vatandaşların hizmetine girecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’da hedeflerinin sağlık merkezlerindeki hekim başına düşen vatandaş sayısını 2 bin 500’e indirmek olduğunu söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Mustafa Yavuz, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa’ya kazandırılan yatırımları yerinde inceledi. Nüfusun yoğun ve göçün çok olduğu bölgelerden Demirtaş Sakarya mahallesine kazandırılan Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yatırımındaki son çalışmalar yakından incelendi. Son dokunuşların yapıldığı ASM ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, "Hakikaten ihtiyaç olan bir bölgeydi. Bina satın alınmak suretiyle, 6 adet aile hekimliği birimi oluşturuldu. Burası aynı zamanda eğitim merkezi şeklinde de hizmette vermiş olacak. Demirtaş Mahallesi malum olduğu gibi göçün fazla olduğu bölgelerden biridir. Bu ihtiyacın karşılanması anlamında da inşallah çok yakın sürede, bu çalışmalar tamamlanarak hizmete girecektir. Bu bölgede ciddi bir rahatlama olacağını şimdiden söylemek mümkün" diye konuştu.

"Bakanlığı hedefi, aile hekimine düşen vatandaş sayısını azaltmak"

Sağlık Bakanlığı’nın son dönemde özellikle halk sağlığı ile ilgili olarak aile hekimlerine düşen hasta sayısını azaltmak için ciddi çalışmalar yaptığını ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Burada olduğu gibi, yer bulma noktasında sıkıntı olan noktalarda Sağlık Bakanlığı kendi bütçesiyle alım yapıyor. Sağlık Bakanlığımızın hedefi, aile hekimi başına düşen hasta sayısını 2 bin 500’e düşürmektir. Bu da nüfus yoğunluğu en fazla olan Demirtaş Mahallesi için çok kıymetli bir yatırım oldu. İnşallah bunun gibi birkaç merkez daha açılarak özellikle nüfusun ve göçün fazla olduğu yerlerde, bu tür hizmetlerin artması sağlık hizmetlerin kalitesini yükseltmiş olacaktır" dedi.

"Memleket hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor"

Memleket Hastanesi ile ilgili çalışmaları da yakından takip etiklerini ve inceleme yaptıklarını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, "Memleket Hastanesi’ni 2023 yılının mayıs ayında teslimini yaptık. Tamamlanmasıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla aralıksız sürüyor. Ancak burası, tescilli bir yapı olması sebebiyle güçlendirilmesinden restorasyonuna kadar her şey titizlikle ilerliyor. Ciddi bir süreç işliyor. Ödenekleriyle alakalı bir sıkıntıları yok. Sadece fiziki çalışmaların tamamlanmasıyla alakalı bir sürece ihtiyacı var. İçeride hummalı çalışmayı biz de yakından takip edip bitmesi için elimizden gelini yapacağız" diye konuştu.