Türk arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, hayata veda etti. Yalova’daki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazede kızı Tuyan Ülkem tabut başında fenalık geçirdi

Sanat hayatına 1990’lı yıllarda adım atan Güllü, güçlü sesi ve duygu yüklü yorumlarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Özellikle arabesk ve fantezi müzikte seslendirdiği eserlerle hafızalara kazınan sanatçı, sahne performanslarıyla da adından söz ettirmişti. Bugün, sevenleri ve sanat camiası onu son yolculuğuna uğurluyor. Tuzla’daki Sultan 1. Ahmet Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Güllü, dualarla toprağa verilecek. Törene yakınları ile sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Cenazede kızı fenalık geçirdi.