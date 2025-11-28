Bakan Bolat’ın değerlendirmesine göre, Türkiye’nin Ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 23 milyar 941 milyon dolar seviyesine yükseldi ve tarihin en yüksek Ekim ayı ihracatı gerçekleşti.

Ocak–Ekim döneminde ihracat %3,9 artışla 224,5 milyar dolara, yıllıklandırılmış ihracat ise 270,1 milyar dolara yükseldi. Bakanlık, bu rakamlarla birlikte yıllıklandırılmış ihracatta bir önceki yıla göre 8 milyar dolarlık artış sağlandığını bildirdi.

Ekim ayında ithalat, geçen yılın aynı ayına göre %7,2 artarak 31,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak–Ekim döneminde ithalat %6,1 artışla 299,2 milyar dolara çıktı. En fazla artış; binek otomobilleri, doğal gaz, bar ve motorlu kara taşıtı aksamlarında görüldü.

Yıllıklandırılmış ithalat ise bir önceki yılın aynı ayına göre 21 milyar dolar artarak 361,7 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret açığında genişleme

Ekim ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre %27,6 artış göstererek 7,6 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 91 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bakanlık, mal ve hizmet ihracatındaki pozitif seyrin cari işlemler dengesine de katkı verdiğini belirtti. Tahminlere göre, Ekim ayı cari işlemler dengesinde yaklaşık 500 milyon dolar fazla verilmesi bekleniyor. Yıl genelinde cari fazla verilmesinin ve fazla tutarının 4. aya ulaşmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Orta Vadeli Program (2026–2028) çerçevesinde, 2025 yılında cari açığın millî gelire oranının %1,4 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

Yıllık hedefler aşıldı

Bakanlık verilerine göre, 2025 yılı eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı 390,6 milyar dolar seviyesine çıkmış durumda. Yıl sonunda bu rakamın 391,7 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.