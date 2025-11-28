Türkiye’de geçici koruma altındaki yabancılar için sağlık hizmetlerine ilişkin önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren, bu kişilerden SGK’nın genel sağlık sigortalıları için uyguladığı şekilde katılım payı tahsil edilecek.

Mevcut sistemde geçici koruma kapsamındaki yabancılar, temel ve acil sağlık hizmetleri ile ilaçlar için herhangi bir katılım payı ödemiyordu. Yeni düzenlemeyle alınacak bu katılım paylarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na (SYDTF) aktarılacağı açıklandı.

Ödeme gücü olmayanlara geri ödeme yapılacak

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve geçici koruma yönetmeliğinde değişiklik öngören düzenlemeye göre, ödeme gücü olmadığı tespit edilen geçici koruma altındakiler, ödedikleri katılım paylarını talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından geri alabilecek.

Sunulan sağlık hizmeti bedelleri, Sağlık Bakanlığı denetiminde, SGK’nın genel sağlık sigortalıları için belirlediği sağlık uygulama tebliğinde yer alan tutarları aşmayacak şekilde SYDTF tarafından üçer aylık dönemlerle Sağlık Bakanlığına aktarılacak. Bu ödeme daha önce AFAD tarafından gerçekleştiriliyordu.

Önceki uygulamada tüm geçici koruma kapsamındakilerin acil ve zorunlu durumlar dışında özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurması mümkün değilken, yeni düzenlemeyle yalnızca “ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin” özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuru yapması yasaklandı.

Ücret sınırı ve ödeme gücü şartı

Geçici korunanlara sağlanacak sağlık hizmetine karşılık olarak sağlık hizmet sunucularına bir bedel ödenmesinin zorunlu olması halinde; SGK tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan birim fiyatları geçecek veya daha düşük iskontoyu içerecek şekilde fiyat uygulaması yapılamayacak.

Aşılar hariç olmak kaydıyla geçici korunanlardan ödeme gücü olmadığı tespit edilenlere SGK tarafından bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri kapsamında sağlık hizmeti verilemeyecek.