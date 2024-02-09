Turquality-Marka Uzmanlık ve Vizyon Programı’nın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, markalaşmanın önemine dikkat çekti. Bakan Bolat, "Güçlü markalara sahip olmayı, talep edilen malları üretmeyi, birim ihracat değerini artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Turquality-Marka Uzmanlık ve Vizyon Programı’nın açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleşti. Turquality programları kapsamında başta Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve dış ticaret alanında uzman isimler markalaşma alanında firmalara eğitim verecek. Aynı zamanda firmalara danışmanlık hizmetleri ve ar-ge projeleriyle de destek verilecek.

Turquality ve Marka Açılış Dersi’nde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat ve marka ilişkisine dair görüşlerini aktardı. Bakan Bolat, "Turquality bir markalaşma, kurumsallaşma yolculuğudur. Marka, bir fikrin kalıcı izi, tüketicinin kalbindeki yeridir. Güven ve kaliteyi temsil eder, akıllarda yer eden bir hikaye anlatır. Güçlü markalara sahip olmayı talep edilen malları üretmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Dünya ihracatı yüzde 5 gerilerken Türkiye ihracatı yüzde 1,02’den 1,06’ya yükseldi"

Türkiye’nin son dönemde artan ihracatına vurgu yapan Bolat, "İhracatçı sayısı 140 bine ulaştı. 2023 itibariyle Türkiye’nin mal ihracatını 258,8 milyar dolara çıkardık. 2002 yılında yüzde 0,50 olan küresel ihracattan aldığımız payı, 2022’de yüzde 1,02’ye, 2023 Eylül sonu itibariyle yüzde 1,06 seviyesine yükselttik. 2023 yılında imalat sanayi ihracatımız 241 milyar dolar ile en yüksek değere yükselerek toplam ihracattan yüzde 94,2 pay almıştır. Dünya ihracatı yüzde 5 gerilerken Türkiye ihracatı yüzde 1,02’den 1,06’ya yükseldi" diye konuştu.

Bakan Bolat, "Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımızın payı ise yüzde 40,3’e yükselmiştir. Hava taşıtları ve bunların aksamları, ilaçlar, bağışıklık ürünleri, video kayıt cihazları ve fotovoltaik hücreler en çok ihraç ettiğimiz yüksek teknolojili ürünler olarak öne çıkmıştır. 2023 yılında 240’tan fazla ülkeye ve gümrük bölgesine toplam 12 bin 886 ürünümüzü ulaştırdık. Bundan sonra bu yapılan ihracatın marka gelirini artırmalıyız. 2023 yılında 49 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. 1 milyar doların üstünde ihracatı gerçekleştirilen fasıl sayısı 2023 yılında 54’e ulaşmış, 39 fasılda ise tarihin en yüksek ihracatı yapılmıştır" şeklinde konuştu.

"2024 yılı ihracat hedefi 267 milyar dolar"

2024 yılı ihracat hedeflerinden de bahseden Bolat, "2024 yılı OVP hedefimiz olan 267 milyar dolarlık mal ihracatı seviyesine ulaşmak için çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. İhracatta Haziran’dan beri bir önceki yılın aynı ayında yapılan ihracatı geçiyoruz. Mal ithalatımız ise özellikle yılın ikinci yarısında zayıflamış ve yıl genelinde yüzde 0,5 oranında azalışla 361,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracattaki artış ve ithalattaki azalışla dış ticaret açığımız, 2023 yılında yüzde 3,2 oranında azalarak 106 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat ihracatçılara destek olduklarını da belirterek, "Mal ihracatına yönelik olarak firmalarımıza 2023 yılında 9,2 milyar lira destek sağladık. 2024 yılında bu rakamı çok daha artırarak yaklaşık iki katına çıkaracağız. Hizmet ihracatı noktasında ise firmalarımıza bilişim, teknik müşavirlik, dizi - film, sağlık, lojistik ve eğitim sektörleri başta olmak üzere bu yıl toplamda 2,5 milyar liranın, 2012’den beri ise 5 milyar liranın üzerinde destek sağladık. 2024 yılında 5,1 milyar TL’lik bir kaynağı hizmet ihracatçısı firmalarımıza ayırdık. İhracat yapılacak pazarlarda irtibatlar kuruyoruz. Ticaret anlaşmaları ile kolaylık sağlamaya çalışıyoruz. İhracatta finansman destekleri sağlıyoruz. Türk Eximbank’ın 3’üncü defa sermaye artışı yapacağı duyuruldu. İhracatçılarımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

"Güçlü markalara sahip olmayı talep edilen malları üretmeyi amaçlıyoruz"

Turquality ve Markalaşma Vizyonu’na ilişkin de konuşan Bakan Bolat, "Turquality bir markalaşma, kurumsallaşma yolculuğudur. Marka, bir fikrin kalıcı izi, tüketicinin kalbindeki yeridir. Güven ve kaliteyi temsil eder, akıllarda yer eden bir hikaye anlatır. Bizim de bu doğrultuda amacımız birim ihracat değerini yükseltmek. Güçlü markalara sahip olmayı talep edilen malları üretmeyi amaçlıyoruz. 20 yıl önce atılan Turquality Programı; firmalarımızın markalaşmasına, kurumsallaşmasına, 2002 yılında 36,1 milyar dolardan bugün geldiğimiz 255,8 milyar dolara ulaşan ihracatımıza, 2002 yılında 0,75 dolardan 2023 sonu itibariyle 1,57 dolara çıkan birim ihracat fiyatımıza önemli katkı sağlamıştır" şeklinde konuştu.