Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomobil piyasasında ve emlak sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, otomobil piyasasında ikinci el ve sıfır araç satışlarında bolluk yaşandığını belirterek, fiyatlarda yüzde 15'e kadar düşüşler olduğunu ifade etti. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyalarının başladığını ve devam edeceğini söyledi. Bakan Bolat, bu durumun rekabeti artırdığını ve fiyat düşüşlerini beraberinde getireceğini vurguladı.

Ayrıca, emlak sektöründe de satış fiyatlarında köpüğün ortadan kalktığını gözlemlediklerini belirten Bakan Bolat, piyasayı yakından denetlediklerini ifade etti. Gıda perakendecileri ile yapılan toplantılarda yanlış buldukları uygulamaları belirlediklerini ve denetimlerini artırdıklarını açıkladı. Ayrıca, gıda perakendecilerinden indirim beklentilerini dile getirdi ve Cumhuriyet'in 100. yılında tüm marketlerden büyük bir indirim kampanyası yapmalarını beklediklerini söyledi.