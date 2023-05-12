Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez baba ocağı Bilecik, Gölpazarı ve Söğüt’te AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca düzenlenen mitinglere katıldı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Kendisinin de AK Parti Eskişehir Milletvekili adayı olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Milletvekili adayları Halil Eldemir ve Hüsnü Ersoy’a destek istedi.

Bakan Dönmez, "Bilecik'in tarihi geçmişi adeta birlikte yazılmış. Geçmişte bu coğrafyada birbirine omuz vermiş, birlikte düşmana karşı omuz omuza silah atmış mücadele vermiş kardeşlerimiz var" dedi.

AK Parti Hükümetinin kurulduğu yıldan bu yana önce insan diyerek yola çıktıklarını ifade eden Bakan Dönmez, “Eğitimden enerjiden ulaştırmaya, sanayiden tarıma kadar 80 yılda yapılamayan hatta hayal bile edilemeyen birçok projeyi hayata geçirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılına altyapısı büyük oranda tamamlanmış bir ülkeyi birlikte inşa edeceğiz. Şimdi birileri Van'a gidiyor Diyarbakır'a gidiyor Elbette gitsin ama orada başka işaretler yapıyorlar gördüm, sizlerde belki televizyondan gördünüz. Buraya geliyorlar başka konuşuyorlar. Biz burada ne konuşuyorsak orada da aynısını konuşuyoruz güneye de gidip ne konuşuyorsak kuzeyde de aynısını konuşuyoruz. Çünkü bu bu ülkenin 81 ilini biz kendi yurdumuz gibi görüyoruz fitneye fesatlığa müsaade etmeyeceğiz, üç beş tane oy için bu ülkeyi bölmeye bu ülkeye darbe yapmaya karışanlarla birlikte olmayız. Birileri pankart asmış sana söz diyor, ama biliyorsunuz tarihimizde çok söz verilmiş yerine getirememiş vaatler var. Söz uçar eser kalır. Eserler Bilecik'te eserler burada" diye konuştu.

"AK Parti iktidarı gelmeden önce Bilecik’te doğalgaz yoktu, 2007 yılında Bilecik merkeze getirdik" diyen Bakan Dönmez, "Bakın sadece Bilecik merkezde değil tüm ilçelerimizde beldelerimizde artık insanımız odun kömür yakmıyor. Çağdaş konfor yakıt olan doğalgazı kullanıyor. Kim getirdi bu doğalgazı bunlara sormak gerekmez mi? Bizden önce bunların akılları neredeydi bu ülkeye doğalgaz 1986'da geldi niye 20 yıl beklenti Çünkü Recep Tayyip Erdoğan o zaman yoktu da onun için beklendi” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Bilecik’teki programına AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, Milletvekili adayları Halil Eldemir, Hüsnü Ersoy, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Partililer katıldı.