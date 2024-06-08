Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu. Bakan Fidan, "Gazze’deki İsrail zulmüne karşı sessiz kalmadığımızı, sessiz kalamayacağımızı İstanbul’dan hep birlikte tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma ofisinde düzenlenen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda alınan kararları açıklayan Bakan Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ateşle oynadığını, kendi halkı dahil bölgedeki herkesin geleceğini ateşe atmaktan çekinmediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “1 Milyarı aşkın Müslüman nüfusa sahip D-8 ülkeleri olarak İstanbul’da Filistinli kardeşlerimize destek olmak için bir araya geldik. D-8 olarak bugün tarihi bir rol üstleniyoruz. Gazze’deki İsrail zulmüne karşı sessiz kalmadığımızı, sessiz kalamayacağımızı İstanbul’dan hep birlikte tüm dünyaya ilan ediyoruz. Çağrımıza icabet eden tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. D-8 27 yıl önce eski başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan öncülüğünde ekonomik iş birliği için kurulmuştu. Bu vesileyle kendisini de rahmetle anıyoruz. Bildiğiniz gibi Filistin davası öteden beri hepimizin ortak paydasıdır. İstanbul’daki bu toplantıda Gazze’deki vahşetin sona ermesi için neler yapabileceğimizi ele aldık. Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Gazze’de acilen ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılması için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. İsrail işgalinin durdurulması ve iki devletli çözüm için var gücümüzle çalışacağız.

"Türkiye olarak bu müzakerelere her türlü katkıyı verdik"

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ateşle oynadığını ifade eden Bakan Fidan, “Fundamentalist Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor. Netanyahu kendi halkı dahil bölgedeki herkesin geleceğini tehlikeye atmaktan çekinmiyor. Mısır ve Katar’ın taraflar arasındaki arabuluculuk çabalarını takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak bu müzakerelere her türlü katkıyı verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Grup olarak da bu kararı aldık.

"D-8 ülkeleri olarak bu adaletsizliğin son bulmasını istiyoruz"

Filistin Devletinin dünya ülkelerinin büyük bir bölümü tarafından tanındığını ifade eden Bakan Fidan, “İsrail’in müzakerelerde sürekli oyunbozanlık yapması, ateşkese yanaşmaması, kendini kayıtsız şartsız destekleyenlere artık ciddi maliyetler üretmekte. Gazze’de yaşanan trajedi, bazı ülkelerin ikiyüzlülüğünü ifşa etmiştir. Ukrayna’da işgale karşı çıkanlar, Filistin’de ise işgale direnmeyi suç saymaktadırlar. Gazze uluslararası sistemin aczini ve yetersizliğini tüm çıplaklığıyla sergilemiştir. Bir devlete sahip olmak Filistinlilerin en doğal hakkıdır. Filistin Devleti dünya ülkelerinin büyük bölümü tarafından tanınmaktadır. Ama Amerika’nın vetosu yüzünden Birleşmiş Milletlere tam üye olamamaktadır. D-8 ülkeleri olarak bu adaletsizliğin son bulmasını istiyoruz.

"İsrail giderek yalnızlaşıyor"

Bu tür adaletsizliklere karşı çıkan ilkeleri ve hakkaniyetli davranan tüm ülkeleri takdirle karşıladıklarını kaydeden Bakan Fidan, “Avrupa Birliği’ndeki bazı ülkelerin cesur bir tavırla Filistin’e destek çıkmalarını bir umut ışığı olarak görüyoruz. Aynı şekilde batı kamuoyunun hükümetlerinin aksine İsrail’in uyguladığı vahşete isyan etmesi de geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. İsrail giderek yalnızlaşıyor. D-8 ülkeler olarak bizler sadece ekonomik işbirliğinde değil Filistin konusunda da hep birlikte hareket etme konusunda kararlıyız. İstanbul’da yayınladığımız ortak bildiri bunun tezahürüdür. Çözümü başkalarından beklemiyoruz. Çözüm için buluşuyor, birlikte istişare ediyor, hep birlikte yol alıyoruz. Ortak bildiride yer alan somut adımlar İsrail üzerindeki baskıyı artıracak ve Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmasına katkı sağlayacaktır. D-8 ülkeler olarak İstanbul’da aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kararların takipçisi olacağımızı belirtiyorum. Hepinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.