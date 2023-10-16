Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Filistin’deki son gelişmeleri görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de sivillerin serbest bırakılması başlığı oldu.

FİDAN'IN YOĞUN TEMPOSU DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi. Bakan Fidan ayrıca Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya görüşmelerde, İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

PEŞ PEŞE ZİYARETLER

Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib'in davetine icabetle 17 Ekim 2023 tarihinde Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi. Bir sonraki ziyaret için de bilgilendirme yapan Bakanlık açıklamasında, "Sayın Bakanımız, 18 Ekim 2023 tarihinde Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısına katılacaktır. Toplantı çerçevesinde, İsrail'in ayrım gözetmeksizin Gazze’deki Filistin halkının tamamını hedef alan eylemleri karşısında İİT nezdinde atılabilecek somut adımlar ve bu bağlamda İİT Üye Ülkelerince ortak bir tutum belirlenmesi üzerinde durulacaktır" ifadelerine yer verildi.