Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu doğum yardımlarının ayrıntılarını açıkladı.

TRT Haber’e açıklamalarda bulunan Göktaş, 2015 yılında ilk doğan çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira tek seferlik doğum yardımı verildiğini hatırlatarak, bu yardımların doğurganlığı teşvik etmeyi amaçladığını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bu doğrultuda yeni bir çalışma başlattıklarını belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“1 Ocak 2025 itibarıyla ilk do­ğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım vereceğiz. 1 Ocak 2025 Aile Yılı kapsamın­da başlattığımız bir destek prog­ramı. İkinci çocuk için 1500 li­ralık düzenli bir yardıma geçi­yoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak bir destek. Üçüncü çocuk itibarıyla ise 5 bin liralık bir destek. Bu da aylık ve anne­nin hesabına yatırılacak bir des­tek. 3 ve sonrası için de 5’er bin lira olarak bu destek devam ede­cek. Yardımlarda herhangi kriter gözetmeksizin verdiğimizi vur­gulamak istiyorum. Sadece baş­vuru yapmaları gerekiyor. Çocuk yardımlarımızın, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar da süreceğini özellikle vurgulamak istiyorum.”

Göktaş, yaptıkları araştırmalarda ev hanımlarının doğurganlık hızının 1,72, çalışan kadınların ise 1,38 olduğunu belirlediklerini ifade etti. Kadınlar için esnek çalışma modelleri üzerine çalışmalar yaptıklarını söyleyen Göktaş, “Cum­hurbaşkanımız da dün ifade etti. Bu konuda çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde bunun­la ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Bakan Göktaş, kreş yardımının da bu süreçte büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bu konuda da gerçekten önemli adımlar atıyoruz. Ba­kanlığımızın halihazırda mev­cut kreşleri vardı, bunu tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracağız. ‘Komşu anne’ sistemi gibi fark­lı bakım modellerini de hayata geçiriyoruz. Amacımız, hem an­neleri hem babaları evlilik sü­reçlerinde anne baba oldukla­rında desteklemek ve iş ile ya­şam döngüsü arasında bir tercih yapmak zorunda bırakmadan onlara her türlü desteği sağla­mak. Küresel ölçekte kullanılan esnek çalışma modellerini ha­yata geçirmek çok kıymetli.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aile Yılı kapsamında duyurduğu müjdelerin, Nüfus Politikaları Kurulu’nda karara bağlandığını belirtti. Bu kararlar arasında, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere verilecek faizsiz kredi desteğinin 81 ilde uygulanmaya başlanması yer aldığını söyledi. Göktaş, bu uygulamanın ilk olarak 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen 5 ilde başlatıldığını hatırlatarak, “Başvuru süreci Cumhurbaşkanımızın 81 ilde yaygınlaştırılması ilanıyla beraber başladı. e-Devlet üzerinden de başvurabiliyorlar. Sadece 4 saat içerisinde 4 bin 311 sayısına ulaşmıştık” dedi.