Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son dönemde artan dijital ve oyun bağımlılığının çocukların sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bağımlılıklarla mücadeleyi tüm yönleriyle ele alacak bir kurul oluşturulacağını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığının "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla düzenlediği programda, insan hayatına dokunan iyiliklerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

İyilik hareketlerini her daim asli bir sorumluluk olarak gördüklerini, bu kapsamda çalışmalarını büyük bir heyecanla sürdürdüklerini aktaran Göktaş, "AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, Türkiye'nin insan odaklı siyasetinin en güçlü temsilcisi olmuştur. Bakanlık olarak, çalışmalarımızı bu anlayıştan hareketle sürdürüyoruz. Toplumun tamamını kapsayan bir perspektifle insanlık onuruna yakışan sistemler kuruyoruz. Yeni hizmet modellerimizle acil müdahaleler ve anlık çözümlerin ötesine geçiyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, "Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye" ilkesiyle ülkenin refahını artırma hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, "Bugün tüm sosyal politikalarımızın odağında ailenin korunması ve güçlendirilmesi hedefi yer alıyor. Bütüncül bir bakış açısıyla belirlediğimiz çalışmalarımızı bu yıl ilk defa Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı ile ilan ettik. Ekonomik, siyasi ve toplumsal hayata aktif katılma için kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına öncelik verdik. Geçmişte olduğu gibi bugün de kadınları Güçlü Türkiye’nin mimarları olarak görüyoruz. Bu anlayışımızı Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ulusal politikalarımızın önemli bir unsuru haline getirdik. Aileyi ve toplumu tehdit eden her türlü şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini benimsedik. Şiddet mağdurları ile birlikte şiddet faillerine yönelik çalışmalarımızla şiddet döngüsünü kırmaya kesin karar verdik. Bugün ülkemizde aktif olan 82 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, 112 kadın konukevi, KADES uygulaması ve Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı ile şiddete karşı etkin bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

"BAĞIMLILIK TÜRLERİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

Göktaş, çocukların aile ortamında büyümeleri, gençlerin iyi yetişmesi için aile odaklı bakım hizmetleri sunmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Sosyal ekonomik destekler, koruyucu aile ve evlat edindirme programlarımızla çocuklarımızı sevgi ve güvenle geleceğe hazırlıyoruz. Yaşlı ve engellilerin rehabilitasyonu ve yaşam kalitesini artırmak için hizmet modellerimizi sürekli geliştiriyoruz." dedi.