Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir’in ailesine ziyarette bulunarak, yakın zamanda vefat eden baba Nihat Takdemir için başsağlığı diledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Ankara’da şehit olan 20 yaşındaki Ömer Takdemir’in ailesini ziyaret etti.

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak, “15 Temmuz gecesi, vatan uğruna gözünü kırpmadan hainlere direnen nice yiğitlerden biriydi, henüz 20 yaşındaki kahraman şehidimiz Ömer Takdemir” dedi.

https://twitter.com/MahinurOzdemir/status/1944701828035223702

Ziyaret sırasında, kısa süre önce vefat eden şehidin babası Nihat Takdemir için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Göktaş, “Yetiştirdikleri evlat, milletimizin gönlünde ve tarihimizin şeref sayfalarında ebediyen yaşayacak. Rabbim şehidimize ve babasına rahmet, ailesine sabır ihsan eylesin” ifadelerine yer verdi.