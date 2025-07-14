Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Savaş Kılıçoğlu, ilk dış transferlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yönetim kurulu olarak zorlu bir sezona başladık. Bir yandan mali disiplini sağlarken diğer taraftan da transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün ilk dış transferimizi gerçekleştirdik ve Kırıkkale Spor Kulübü’nden orta saha oyuncusu Emre Keleşoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Emre kardeşimiz geçtiğimiz sezon takımıyla Play-Off final müsabakası oynama başarısı gösterdi. Bir öncesi sezonda Karşıyaka formasıyla Play-Off’larda oynamıştı. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Emre Keleşoğlu ise, “İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Takımımızı ligde en iyi konumlara taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bana güvenerek transferimi gerçekleştiren kulüp başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ederim” dedi.