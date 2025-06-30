Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Libya’da kalp krizi sonucu şehit olan Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden’in ailesine taziyelerini iletti. Bakan Göktaş, şehidin hem vatan hizmeti, hem de koruyucu ailelik yapmasının örnek bir şahsiyet olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Libya’da görev sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan 53 yaşındaki Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden’in eşi Zeynep Maden’i telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Bakan Göktaş, 2017’den beri 8 yaşındaki Ela’ya koruyucu ailelik yapan Maden ailesinin bu fedakârlığından derinden etkilendiğini ifade etti.

Bakan Göktaş, görüşmede, “Şehidimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli bir mensubu olarak vatanı için görev yaparken, aynı zamanda koruyucu aile olarak bir evladımızın hayatına dokundu. Bu iki onurlu sorumluluğu bir arada yürütmesi, onun örnek bir şahsiyet olduğunu gösteriyor. Vefatı bizleri derinden üzdü. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.