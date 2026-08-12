Görüşmede mülki idarenin şehirlerde güvenliğin sağlanmasındaki rolüne dikkat çeken Gürlek, suç ve suç örgütleriyle mücadelede mülki idare ile adli teşkilat arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Kamu gücünü ve yetkisini kullanan herkesin taşıdığı sorumluluğun ağırlığını gözetmesi gerektiğini belirten Gürlek, görevlerin vicdani boyutunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlarla devlet arasındaki güven ilişkisinin en önemli unsurlarından birinin adalet hizmetleri olduğuna işaret eden Gürlek, hizmetlerin zamanında, etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasına yönelik yürütülen çalışmaları kaymakam adaylarıyla paylaştı.

Gürlek, millet hizmetinde önemli bir sorumluluk üstlenecek kaymakam adaylarına görevlerinde başarılar diledi.