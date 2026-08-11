“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa Teklifi”, dün TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 467 kabul oyuyla yasalaştı. Meclis’te geniş bir mutabakatla kabul edilen düzenlemede 563 oy kullanılırken, 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oy çıktı. 2 oy ise mükerrer olarak kayıtlara geçti. Oylama sonuçları, siyasi partilerin teklif karşısındaki tutumlarını da ortaya koydu.

PARTİ PARTİ OY DAĞILIMI

TBMM’nin açık oylama kesin sonuçlarına göre AK Parti’de 268 milletvekili “evet” oyu kullandı, 9 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Yeni Parti’de 35 milletvekili kabul oyu verirken, 54 milletvekili “hayır” dedi. 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

DEM Parti’de 55 milletvekili “evet” oyu kullanırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı.

MHP’de 44 milletvekili kabul oyu verirken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı.

CHP’de ise 29 kabul, 2 ret oyu kullanıldı. 14 milletvekili oylamaya katılmadı.

Genel Kurul’daki toplam sonuçta ise 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oy kayıtlara geçti.

SÜRECİN KRİTİK EŞİĞİ AŞILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan ve kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan süreçte kritik bir eşik daha geçildi. Yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında süreç, siyasi parti liderleri ve milletvekillerinin açıklamalarıyla da yakından takip edildi.

Görüşmeleri Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de izledi.

İŞTE TBMM’DEKİ OYLAMANIN ÖZETİ

Parti bazında açıklanan oylar:

AK Parti: 268 kabul, 9 katılmadı

Yeni Parti: 35 kabul, 54 ret, 2 katılmadı

DEM Parti: 55 kabul, 1 katılmadı

MHP: 44 kabul, 2 katılmadı

CHP: 29 kabul, 2 ret, 14 katılmadı