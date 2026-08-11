UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz’a konuk oldu.

Merkur Arena’da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, ilk maçta elde ettiği 2-0’lık avantajın verdiği rahatlıkla sahaya çıktı. İspanyol hakem Alejandro Hernandez’in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

Talisca penaltıdan sahneye çıktı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe gol için baskısını artırdı. Mücadelenin 65. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı kazandı.

Topun başına geçen Anderson Talisca, 66. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, deplasmandan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Toplam skor 3-0

İlk maçı İstanbul’da 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşta da Sturm Graz’ı 1-0 mağlup ederek iki maç sonunda toplamda 3-0’lık skorla tur atladı.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalabilmek için play-off turunda Olimpik Lyon veya Sparta Prag ile karşılaşacak.

Talisca seriye bağladı

Fenerbahçe’nin galibiyet golünü atan Anderson Talisca ise yeni sezondaki golcü kimliğini sürdürdü.

32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, sezon başında sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 maçta da gol atmayı başardı.

Fenerbahçe, Talisca’nın golüyle Sturm Graz engelini de geçerek Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım daha attı.