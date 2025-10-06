

Sanayileşmeye bağlı olarak yaşanan hızlı nüfus artışı ve çarpık yapılaşma ile ‘yeşil’ kimliğinden giderek uzaklaşan Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin projeleriyle yeniden nefes almaya başlıyor. Bursa’nın tüm ilçelerinde altyapıdan üstyapıya her alanda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ve kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi’ne kentin en büyük parklarından birisini kazandırıyor.

Tüm kente hitap edecek

Toplam 34 bin metrekarelik alanda oluşturulacak olan bölge parkının 20 bin metrekaresi sadece yeşil alanlardan oluşuyor. 546 metrekare büyüklüğünde 2 adet çocuk oyun alanı, 317 metrekarelik 2 ayrı spor ve fitness alanı, 850’şer metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolları, modern basketbol sahası ve 91 metrekarelik kafeterya alanının bulunacağı Balkan Bölge Parkı, her yaştan Bursalının yeni buluşma noktası olacak. Bursalıların doğayla iç içe, konforlu ve huzurlu vakit geçirmelerini sağlayacak olan park, sadece mahalleye ve ilçeye değil; tüm kente yeni bir soluk katacak.



Çalışmalarda sona gelindi

Çalışmaları ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, park alanının sert zemin uygulamalarını önemli ölçüde tamamladı. Ağaçlandırma faaliyetlerinin de başladığı parkta, toplam 350 adet büyük ağaç yer alacak. İşlemlerin devam ettiği çalı ve ağaççık dikiminin de bitirilmesinin ardından sulama, aydınlatma ve drenaj çalışmalarıyla parkın yapımına devam edilecek.

"Örnek yeşil alanlardan biri olacak"

Balkan Bölge Parkı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı. ‘Yeniden Yeşil Bursa’ hedefiyle Nilüfer ilçesine kazandıracakları bölge parkında işlemlerin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Balkan Bölge Parkımız hem sosyal bir alan hem de spor alanı olma özelliği ile kentlilerin uğrak noktası olacak. Alanda yürütülen çalışmalarda sona doğru geldik. Parkımız tamamlandığında kentimizin örnek yeşil alanlarından biri olacak. Çünkü Balkan Bölge Parkı’nı bu anlayışla inşa ediyoruz" dedi.

"Her bir ağaç çocuklarımıza bırakılacak en değerli emanet"

Kentin yeşil kimliğini güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak amacıyla yeşil yatırımları sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, "Her bir ağacın ve her bir yeşil alanın çocuklarımıza bırakacağımız en değerli emanet olduğunu unutmadan hareket ediyoruz. Balkan Bölge Parkımızın şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.