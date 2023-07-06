Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 81 ilin Türkiye İş Kurumu İl Müdürleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürleri ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 81 ilin SGK ve Türkiye İş Kurumu müdürleriyle online toplantı düzenledi.

İlk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nda düzenlenen toplantıda İl Müdürleri ile buluşan Bakan Işıkhan, EYT konusunda üstün gayret gösteren SGK İl Müdürlerine ve personeline teşekkür etti. Işıkhan, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında ile il müdürlerinden bilgi aldı.

Daha sonra İŞKUR il müdürleri ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, daha önce 2023 hedefleri için nasıl çalışıldıysa bundan sonra daha büyük hedefler için daha fazla çalışacaklarını ifade etti.

Bakan Işıkhan, 81 ilde yapılan İŞKUR çalışmaları ve projelerine ilişkin il müdürlerinden bilgi aldı.