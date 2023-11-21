Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, gelecek yılın asgari ücretine dair tek bir zam sinyali vererek, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi, yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücret zammıyla ilgili olarak, gelecek yılın planlamasını enflasyonla uyumlu bir şekilde yapma kararlılığında olduklarını belirtti.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecine de değinen Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir ekiple bu konuda çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti. Komisyonun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından çağrıldığını ve bu çerçevede Aralık ayında dört kez toplandığını söyledi.

Asgari ücretin güncel durumunu da vurgulayan Bakan Işıkhan, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulandığını belirtti. Aynı zamanda, asgari ücretin işverene toplam maliyetinin bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş olduğunu ifade etti. Bu maliyetin, brüt asgari ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigorta primini içerdiğini açıkladı.