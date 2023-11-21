İnegöl’de süren altyapı çalışmalarında içme suyu hatlarının tamamlandığı bölgelerde asfalt uygulamaları devam ediyor. Merkezde birinci etap içme suyu hattı uygulaması tamamlanırken, altyapı uygulaması gerçekleştirilen bölgelerde asfalt çalışmaları da yaz döneminde başlamıştı. Mahmudiye, Hamidiye, Mesudiye Mahalleleri ve Park Caddesi gibi ana arterlerde yapılan asfalt uygulamalarının devamında, yine Hamidiye, Mahmudiye ve Kemalpaşa Mahallesinde ana caddeleri birbirine bağlayan bağlantı yollarının asfaltlanması devam ediyor. Önceliğin uzun bağlantı sokaklarına verildiği asfalt çalışmaları kapsamında Kemalpaşa Mahallesinde 5 sokağın daha asfaltlanma çalışmaları başladı.

HAFTA SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Taban şu ifadelere değindi:

Kemalpaşa Mahallesi toplam 2,5 km asfalt uygulaması için planlamamızı yapmıştık. Daha önce bu bölgede; Kartal, Hicran, Güler, Çınar, Sülün, Özer, 1. Özlem ve Bizim Sokaklarda toplamda 8 sokağımızda asfalt uygulamasını yapmıştık. Bugün de bu 2.5 km’lik planlamanın kalan kısmı olan; Demirel, Konak, Paşaören, Emin ve Cihan Sokaklarda çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından burada 1200 metre freze uygulaması yapıldı, asfalt kaplamasına da başlandı. İnşallah hafta sonuna kadar havalar da müsaade ederse bu 5 sokağımızın da kaplamasını tamamlayacağız. Çalışmanın toplam maliyeti ise yaklaşık 6 milyon TL.