Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, hafta sonunda oynadığı Yalovaspor maçını kaybederek, düşme hattında önemli bir yara aldı.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin 20'inci haftasında dün Yalovaspor'a konuk oldu. Ligin düşme hattında önemli bir müsabakaya hızlı başlayan konuk ekip Söğütspor, maçın 34'üncü dakikasında Serkan Osma'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Ligde 2 beraberlik 2 galibiyeti bulunan Yalovaspor maçın ikinci yarısına adeta fişek gibi başladı. Maçın 52'inci ve 66'ıncı dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 öne geçen kırmızı-yeşilli takım 3 puanını hanesine yazdırdı. Bu sonuçlar sonrası 13 takımlı grupta Söğütspor 22 puanla 11'inci sırada yer aldı. Yalovaspor ise, puanını 11'e çıkararak umutlarını sürdürdü.

Söğütspor ligin 21'inci haftasında kendi evinde Tavşanlı Tepeceikspor'u konuk edecek.