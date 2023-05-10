Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin Türkiye Yüzyılı’nın simgelerinden biri olacağını belirterek 2028 yılında hizmete açılması planlanan tünel ile günlük toplam 1.3 milyon yolcuya hizmet verilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük İstanbul Tüneli ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Marmaray ve Avrasya Tüneli’nin ardından Büyük İstanbul Tüneli ile boğazın üçüncü defa geçileceğini kaydeden Karaismailoğlu, bu proje ile Türkiye’nin ulaştırmada çağ atlayacağını belirtti.

Karaismailoğlu, “İstanbul Ulaşım Ana Planı verileri doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre; şu anda günlük 2 milyonu aşan Avrupa ve Asya yakası arasındaki geçişlerin gelecekte günlük 3 milyonunun üzerine çıkması öngörülüyor. Artan trafik hareketliliğin önümüzdeki yıllarda sorun oluşturmaması için her zaman olduğu gibi geleceği şimdiden planlıyoruz” dedi.

Bu çerçevede başta iki yaka arasında geçişler olmak üzere İstanbul’un batısından doğusuna hizmet edecek yüksek kapasiteli bir raylı sistem olacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, Kadıköy’den Bakırköy’e kadar uzanan Büyük İstanbul Tüneli’nin Söğütlüçeşme-İncirli Metrosu olarak planlandığını vurguladı. Büyük İstanbul Tüneli’nin toplam 28 kilometre ve 13 istasyondan oluşacağını bildiren Bakan Karaismailoğlu, “2028 yılında hizmete açıldığı toplam günlük 1.3 milyon yolcuya hizmet edecek olan metro projemiz, tek yönde saatte 70 bin kapasiteye sahip olacak. Toplam seyahat süresi ise 42 dakika olacak. Metrobüs hattının işletildiği D-100 (E5) güzergahı toplu taşımacılığın ana aksını oluşturmaktadır. 6,5 milyon İstanbullunun yaşadığı bölgelere hizmet edecek olan güzergah 11 farklı raylı sistem hattı ille de entegre olacak. Böylelikle; bu güzergahta hizmet veren metrobüs hattının konforlu kapasite değerlerinde çalışmaya devam etmesi de sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.