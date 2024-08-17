Çeşitli programlar ve deprem sonrası çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya’ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da yapılan çalışmaları yerinde görmek ve değerlendirmelerde bulunmak üzere beraberindeki heyet ile Malatya’ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile görüştü.

Bakan Kurum daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’nda geniş katılımlı koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.