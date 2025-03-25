Bakan Şimşek, özellikle TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri hakkında açıklamalarda bulunarak, bu adımların piyasalardaki oynamanın azaltılmasına ve öngörülebilirliğin artırılmasına yönelik olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor."