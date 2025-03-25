Gösteriler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarına karşı protesto amacıyla gerçekleştirilmişti. Gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ailesine yönelik kullanılan dil, kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, protestolar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "Cumhurbaşkanımızın merhum annesine, şahsına ve ailesine ağza alınmayacak sözlerle adeta salya akıtanlar siz tek kelimeyle ALÇAKSINIZ!" ifadelerini kullandı.