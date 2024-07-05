Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, EURO 2024'teki Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen 2 maçlık cezaya sert tepki gösterdi. Bakan Bak, konuya dair açıklamasında, "Bu kararın tamamen siyasi olduğunu düşünüyor ve adil bulmuyoruz," dedi. RTÜK Başkanı Şahin ise UEFA'ya yönelik olarak, "Bu hadsizliğe son ver," şeklinde bir tepki gösterdi. UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da bu cezayı eleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı;

"UEFA'nın, hukukî hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve millî futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukukî yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir!"