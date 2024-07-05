Sultanahmet Meydanı’ndaki Türkistan Aşevi’nde verilen şükran yemeğinde, 3 Haziran-6 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan 24. Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ne destek veren kurum ve kişilere "teşekkür belgesi" verildi.
Şükran yemeğinin açılış konuşmasını yapan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yetkililerinden öğretmen Metin Köse, şölenin düzenlenmesindeki amacın Türk coğrafyasında yaşayan çocukları, Türkiye’deki kardeşleriyle tanıştırmak, aralarında dostluk köprüleri kurulmasını sağlamak olduğunu hatırlattı.
Türk dünyası sanatçısı Bünyamin Aksungur, Türk dünyasına ait kahramanlık türkülerini seslendirirken, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade de 100. Yıl Marşı’nı söyledi.
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, şükran yemeğine katılan akademisyen, sanatçı, bilim adamları ve dostlara teşekkür etti.