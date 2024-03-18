Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, evini yenilemek isteyenlere aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin edilecek projeye benzer bir çalışmayı Kocaeli ve Yalova’da da hayata geçirmek için Dünya Bankası ile görüşeceklerini belirterek, "Kocaeli ile Yalova için de Dünya Bankası ile görüşüp, İzmir için açıkladığımızın aynısını eğer yapabilirsek büyük başarı elde etmiş olacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocaeli’de iş adamlarıyla buluştu. Programdaki konuşmasında şehirlerin geleceğinin yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantıda olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, "Eğer yerel yöneticilerin şehirlerle ilgili hedefleri varsa, bu hedeflere gitmek için iş birliği halinde çalışıyorlarsa o şehrin geleceği aydınlık olur. Şükür biz Kocaeli’de sürekli bir kalkınma görüyoruz. Kocaeli, Türkiye’nin gözbebeği bir il olmaya, üretim merkezi olmaya devam ediyor" dedi.

"Son yüzyılda kaybettiğimiz insanların sayısı 130 bin"

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Özhaseki, "Karalarımızda ve denizlerimizde meydana gelen 6 ve üzerinde yıkıcı olarak tarif ettiğimiz deprem sayısı 231. Son yüzyılda kaybettiğimiz insanların sayısı 130 bin. Maddi hasar yüz milyarlarca dolar. Rakamlar çok kolay söyleniyor. Böyle bir ülkedeyiz. Şu anda hareketli 500’e yakın fay hattı var. Tespit edilememiş olanlar da olabilir. Bu gerçekliği bilerek hareket etmek gibi bir mecburiyetimiz var" diye konuştu.

"Bir tane bile Cumhuriyet Halk Partisi’nden arkadaş yok"

Bakan Özhaseki, 2 gün önce İstanbul’da olduğunu ifade ederek, "15 gün arayla yaptığımız törenlerde 15 binden fazla konutun yıkımını ve yapımını başlattık. Her birisinde bakıyorum, sadece bizim AK Partili arkadaşlar var. Bir tane bile Cumhuriyet Halk Partisi’nden arkadaş yok. Halbuki kentsel dönüşümün üç tane ayağı var. Birisi bakanlık, diğeri belediyeler, üçüncüsü de vatandaşlar. Bu üçü bir araya gelirse ve anlayışla devam ederse kentsel dönüşüm tıkır tıkır işler. Eğer birisi aksıyorsa yürümüyor bu işler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını temsil eden birisi olarak söylüyorum, kapımız sonuna kadar açık. Hangi partili olursa olsun buyursunlar. Yeter ki kentsel dönüşüm yapsınlar. Elimizde ne kadar imkan varsa, arazilerimiz varsa rezerve alanında tahsis ederiz hiç sorun yok. Para vermesin, kira yardımında bulunuruz. Bakanlığımızın elemanları emrinizde. Biz açık duyuruda bulunuyoruz, yeter ki bu işi yapalım" ifadelerini kullandı.

"Akşamları güzel sanatçılar çağırıyor, yandaş sanatçılara paralar veriliyor, türküler söyleniyor"

Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki bir kısım belediye başkanı arkadaşlarımız bu işe yanaşmıyorlar. Hangi mahalle çöküntü alanı, hangi mahalle depreme dayanmaz biri an önce onu tespit edip, hesaplayıp, orayı riskli alan ilan edecek şekilde bizim Bakanlığımıza sunmak, Bakanlığı tahrik etmek, harekete geçirmek belediyelerin işidir. Bizim arkadaşlarımız hazır. Türkiye’nin her yerine koşuyorlar, yapıyorlar. Allah razı olsun ama ne yazık ki CHP’den bir tane bile adım atan Allah’ın kulunu göremedim. Birkaç gün önce İzmir’deydim. 25 senedir aynı idare var. Dedim ki ’25 yapı değiştirdi, dönüştürdü mü?’, ’Hayır, yok’. Akşamları güzel sanatçılar çağırıyor, yandaş sanatçılara paralar veriliyor, türküler söyleniyor. Valla bunlar da güzel. Benimde canım türkü dinlemeyi istiyor, çiçek, böcek işleriyle uğraşmak istiyor hepsi hoş ama deprem diye bir gerçekliğimiz var" dedi.

"Kredi vermek için Dünya Bankası ile görüşeceğiz"

Kentsel dönüşüm konusunda kararlı olduklarının altını çizen Bakan Özhaseki, İzmir’in pilot il seçildiği "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi"ne değinerek, "İstanbul ve İzmir için proje açıkladık. Kocaeli ile Yalova için de Dünya Bankası ile görüşüp İzmir için açıkladığımızın aynısını eğer yapabilirsek büyük başarı elde etmiş olacağız. Ümit ediyorum hayırla sonuçlanır. İzmir için açıkladığımız proje şu; 0,69 faizli, 15 seneye kadar vade TL bazında değişmeden kredi ama faiz 0,69. Bu müthiş bir imkan. Kocaeli için de Dünya Bankası ile görüşmeleri bitirip açıklayabilirsek, kentsel dönüşümde de bir taraftan Bakanlığımız, bir taraftan belediyemiz, ki vatandaşlarımız da herhalde razı olurlar. Çok hızlı şekilde dönüştürmüş oluruz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Toplantıda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve milletvekilleri de yer aldı.