Bakan Mehmet Şimşek’in imzasını taşıyan genelgeye göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi kapsamında aylık gösterge tablosundaki rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 1,170211 oldu. Memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylık katsayısı 18,316014 olarak belirlenirken, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,371113 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 15,57 olarak kesinleşti. Bu gelişmeyle birlikte kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 liraya yükseldi. Bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 lira 54 kuruş olarak netleşti. Yoklama kaçağı ve bakayalar için uygulanacak bedel ise 4 bin 95 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi