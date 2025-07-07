Trump, her iki ülkenin liderine gönderdiği mektuplarla 1 Ağustos itibarıyla Japonya ve Güney Kore’den yapılan ithalatlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Bu açıklama, Trump’ın Truth Social adlı sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı mektuplarla kamuoyuna duyuruldu.

Yeni gümrük vergisi kararı, iki ülkeyle yapılacak olası yeni ticaret anlaşmaları için müzakere sürecine zaman tanıma amacı taşıyor. Vergi artışı, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki ticaret ilişkilerinde yeni bir dönem başlatacağı yönünde değerlendirilirken, uygulamanın ekonomik etkilerinin önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.