TÜİK'in açıkladığı İşgücü İstatistikleri'ne yönelik bir değerlendirme de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işgücü göstergelerinin Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu seyrettiğini kaydetti.

Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk 7 ayında istihdamın yaklaşık 600 bin kişi arttığını, işsizlik oranının Temmuz'da yüzde 8,8 olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Ekonomimizin yüzde 23’ünü oluşturan sanayi sektöründe büyüme ılımlı seyrediyor. İlk yedi ayda sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı. İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak" yorumunda bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyileşen dış talep koşullarından azami ölçüde faydalanmak ve kalıcı rekabet gücü artışı için verimliliğe dayalı üretimi ve sanayide dönüşümü; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye, ikiz dönüşümü sağlamaya ve beşeri sermayeyi güçlendirmeye odaklanan yapısal reformlarla destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.