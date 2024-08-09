Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının 50 haftadır kesintisiz olarak azaldığını duyurdu. Şimşek, geçen yıl 3,4 trilyon TL seviyesinde olan KKM stokunun, son bir yılda 1,6 trilyon TL azaldığını açıkladı. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKM hesaplarına uygulanan vergi avantajlarının ağustostan itibaren sona erdiğini ve bu hesaplara TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başladığını belirtti. Şimşek, KKM'den çıkışların hızlandığını ve bu eğilimin devam etmesini beklediklerini vurguladı. Ayrıca, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

Muhabir: MURAT AVCI