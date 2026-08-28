Türkiye'de 2020 yılından beri nakit para akışı yavaşlıyor. Ticareti sekteye uğratan bu süreçten irili ufaklı binlerce firma etkileniyor. Son yıllarda vatandaşın aşina olduğu konkordato süreçlerine çok sayıda firma dahil oluyor.

Borçları yapılandırmayı ve firmaları ayakta tutmayı hedefleyen sistem sayesinde bazı işletmeler kötü gidişatı durduruyor. Bazıları da konkordato sürecini başarıyla tamamlayamadığı için iflas ediyor. Bazen o kadar büyük firmalar konkordato ilan ediyor ki vatandaşlar şaşırıyor.

Son olarak Türkiye'nin 81 iline lastik satışı yapan bir firma konkordato ilan etti. Dünyanın önde gelen lastik markalarının bölge bayisi olarak hizmet sunan firma 1988 yılından bu yana hızla büyüyor. 8 bin metrekare kapalı alana sahip olan mağazalarıyla satış gerçekleştiriyor.

Üstelik çevrimiçi platformlarda da ciddi bir müşteri kitlesine hitap ediyor. 2002 yılında Pirelli, 2006 yılında Özka ve 2013 yılında Goodyear bölge bayiliğini alan Küçüksönmez Otomotiv Oto Lastik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti. Şirket, yılda 330 bin lastik satışıyla sektörün en büyükleri arasında bulunuyor.

Konya merkezli lastik devinin konkordato ilanı vatandaşları üzdü. Ancak konkordato süreciyle firmanın ekonomik durumunu toparlayarak yola daha iyi devam etmesi hedefleniyor.