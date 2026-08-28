Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 21 Ağustos 2026 tarihli kararlarıyla, Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren Poldek İnşaat Dekorasyon Kimya Nakliye Mobilya Tekstil Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Dekopol Kimya İnşaat İnşaat Malzemeleri Mimarlık Mühendislik Nakliye Emlak Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

Her iki şirketin de adresi Vakıf Mahallesi, Vakıf Köyü Yolu/Vakıf Köyü Sokak, No: 38, Yıldırım/Bursa olarak kayıtlarda yer aldı.

Mahkeme kararı doğrultusunda her iki şirketin iflası 21 Ağustos 2026 günü saat 14.00 itibarıyla açıldı. İflas tasfiyelerinin ise basit tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verildi.

BİR ŞİRKET İÇİN DAHA İFLAS DAVASI

Öte yandan Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde bir başka şirket hakkında açılan iflas davası da gündeme geldi.

Castor Emlak Yatırım Anonim Şirketi tarafından Efe Araç Kiralama ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi aleyhine, adi takipten doğan iflas kapsamında dava açıldı.

Mahkemenin ilanında, davanın bir sonraki duruşmasının 11 Kasım 2026 saat 14.45’te yapılacağı bildirildi.

İlanda ayrıca alacaklıların, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflas talebinin reddini isteme hakkına sahip olduğu belirtildi.

Bursa’da yayımlanan bu üç ilan, kentteki şirketlerin mali durumları ve ticari süreçleri açısından dikkat çekti.